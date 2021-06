Inspetor do SEF morre em despiste de mota em Palmela

Os inspetores do SEF estão de luto pela morte do colega Júlio Barcoso, vítima de acidente na segunda-feira à noite em Palmela. O homem conduzia uma moto que se despistou num viaduto que passa sobre as portagens da A12. Acabou por ser projetado de vários metros de altura. Devido à violência do embate não resistiu aos ferimentos. A GNR investiga as causas do acidente.









Júlio Barcoso, de 52 anos, fez carreira como inspetor do SEF, passando pelo aeroporto de Lisboa e pelo terminal marítimo. Atualmente estava colocado no Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial Internacional. Deixa um filho, ainda menor de idade.