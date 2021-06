Inspetor do SEF salva criança com convulsões em Cascais

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (

Um inspetor doSEF) de Cascais salvou uma menina que estaria com convulsões.Segundo fonte do SEF, a mãe da criança, de nacionalidade brasileira, entrou nas instalações do SEF esta terça-feira à tarde com a menina ao colo para pedir ajuda.O inspetor contactou os serviços de emergência e, enquanto aguardava a chegada de uma ambulância para assistência médica, colocou a vítima deitada.Cerca de 8/10 minutos depois compareceu no local uma ambulância dos Bombeiro Voluntários de Cascais e alguns minutos depois uma VMER, que estabilizaram a criança.A mãe e o bebé foram depois transportados para o hospital.