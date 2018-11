Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inspetor faz raio-x da vida nas prisões

João de Sousa quer elaborar tese académica sobre as cadeias portuguesas enquanto está a cumprir pena.

Por João Carlos Rodrigues | 08:35

Um recluso a cumprir pena em Évora vai fazer uma tese de doutoramento sobre o funcionamento do sistema prisional português.



João de Sousa, inspetor da Polícia Judiciária que foi condenado a cinco anos e seis meses por crimes de corrupção passiva e violação de segredo de funcionário num processo de fraude fiscal com ouro, candidatou-se ao Curso de Doutoramento em Psicologia da Universidad de Extremadura, em Espanha, e foi aceite.



Agora vai iniciar uma investigação com o objetivo de perceber "em que medida a Lei de Execução de Penas adere à filosofia do Estado de Direito Democrático e se concretiza no quotidiano dos reclusos".



Num texto publicado no blog ‘Dos Dois Lados das Grades’, João de Sousa anunciou a admissão no curso, explicando que este será "um estudo científico cujo autor ‘participa no terreno’, inserido na realidade estudada".



"Toda a gente opina sobre a prisão, a reinserção ou a reincidência, mas ninguém estudou de facto o fenómeno. Eu estou cá dentro, como Jonas no interior da baleia! Eu sei a que cheira, ao que sabe, de que cores pintam as paredes frias e húmidas do cárcere", escreveu.



O inspetor da Judiciária afirma que este trabalho é "um contributo para saldar a dívida para com a sociedade". "Podia ter saldado a dívida jogando à sueca, dominó, fumando, dormindo e comendo. Mas o atos é que contam", diz.



Segundo o CM apurou, a tese suscitou o interesse da Universidad de Extremadura exatamente por ser feita por alguém que está preso, uma situação que é inédita mundialmente.



PORMENORES

Paulo Sargento

Paulo Sargento, diretor da Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches (comentador da CMTV) e o professor catedrático Florêncio Vicente Castro serão orientadores da tese de doutoramento.



Pedido à DGRSP

João de Sousa é ouvido esta semana pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais devido a um pedido de liberdade condicional. Se for aceite poderá sair da cadeia já em dezembro.



Autorização

O doutoramento foi aceite pela direção da cadeia de Évora, mas serão precisas ainda autorizações da DGRSP e do Tribunal de Execução de Penas para que João de Sousa possa elaborar a tese.