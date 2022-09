Inspetor passa recibos em nome do pai

Um inspetor tributário da Direção de Finanças de Coimbra foi esta sexta-feira condenado por três crimes de falsidade informática a uma pena de multa no valor de sete mil euros, no Tribunal de Coimbra.





Em causa está a emissão de recibos verdes - no valor de 1335 euros, que vai ter de devolver ao Estado - em nome do pai do arguido, coletado por ele como formador. Desta forma, recebia em nome do familiar pela formação que dava num centro de explicações. O funcionário das Finanças não podia acumular funções, por ser quadro superior.