Inspetores dizem que fogo ateado para matar rivais em Vila Nova de Gaia foi criminoso

A segunda sessão do julgamento de Ilídio Gomes, de 54 anos - que matou dois rivais devido a uma obsessão por uma mulher mais nova -, ficou marcada pelo depoimento dos inspetores da PJ. Garantiram que neste caso tudo leva a concluir que tenha existido um fogo com mão criminosa."Existiam dois focos de incêndio: um na sala e outro no quarto. Há marcas de produto acelerante", disse um inspetor.No processo que está a ser julgado em Vila Nova de Gaia, a vítima foi Augusto Correia, de 53 anos. Ilídio matou depois outro homem, crime pelo qual foi já condenado a 24 anos."Isto foi o fim para a minha mulher, não há noite em que ela não fale para ele. Isto também não me sai da cabeça", disse Manuel Correia, pai de Augusto.