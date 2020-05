Inspetores do SEF caçam pedófilo em fuga na fronteira

Fugiu para França em 2017 para escapar à detenção da polícia por abuso sexual do sobrinho, de apenas 11 anos. Foragido em Lyon, onde trabalhava numa fábrica de brinquedos, o pedófilo, de 24 anos, viu-se forçado a regressar a Évora, por ter ficado desempregado devido à pandemia de Covid-19.



Na madrugada de sexta-feira, foi detido pelo SEF na fronteira de Chaves, num miniautocarro com outros 14 emigrantes. Apesar de se ter escondido debaixo de um banco, foi detetado. Com recurso ao SEF Mobile, uma aplicação nacional e que permite aceder à ficha criminal de suspeitos em tempo real, os inspetores viram que tinha um mandado de captura.