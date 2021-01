Inspetores do SEF denunciam vigilantes por segurança ilegal no local onde Ihor foi morto

O Sindicato da Carreira de Investigação do SEF apresentou queixa no Ministério Público contra a alegada prática de segurança ilegal no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, onde em março de 2020 Ihor Homenyuk foi morto à pancada - três inspetores do SEF estão acusados. Fonte oficial da Procuradoria-Geral da República confirmou ao CM que a denúncia está a ser investigada.



A participação, a que o CM teve acesso, aponta a irregularidade no trabalho dos seguranças: “Estão a vigiar, ilegalmente, pessoas que estão privadas de liberdade em sequência de medidas de coação aplicadas por autoridade judiciária.” O organismo presidido por Acácio Pereira sublinha que esta função deveria estar a ser entregue a elementos do SEF da carreira de segurança e vigilância (prevista no estatuto desta força de segurança, mas não regulamentada). Os inspetores do SEF consideram que deve ser investigado pelo Ministério Público o crime de exercício ilícito da segurança privada”.



Ver comentários