A provável nomeação de um técnico superior do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para oficial de ligação no Ministério da Administração Interna está a colocar os inspetores contra a diretora-nacional.



O CM sabe que Cristina Gatões reduziu a escolha a dois inspetores e o técnico, estando mais inclinada para este último. Acácio Pereira, do Sindicato de Inspetores, escreveu esta segunda-feira no CM que o SEF "deve ser representado por inspetores". SEF não comenta.

