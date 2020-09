A investigação da Polícia Judiciária à morte de Ihor Homenyuk, o ucraniano que morreu a 12 de março na sequência de um espancamento quando estava sob custódia do SEF no aeroporto de Lisboa, afastou qualquer suspeita sobre os seguranças que ali prestam serviço e aponta responsabilidades apenas a três inspetores do SEF. O relatório final já foi entregue ao Ministério Público, que nas próximas semanas deverá emitir o despacho de acusação contra Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva.





Segundo oapurou, serão indiciados por homicídio em coautoria, uma vez que não é possível individualizar a ação de cada. Ihor morreu por asfixia mecânica quando estava algemado