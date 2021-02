Está marcado para começar esta segunda-feira no Campus de Justiça, em Lisboa, o julgamento dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) Bruno Sousa, Luís Silva e Duarte Laja, acusados do homicídio do ucraniano Ihor Homeniuk, em março de 2020, no Aeroporto de Lisboa.











Os arguidos estão em prisão domiciliária desde 30 de março, após terem sido detidos pela PJ por suspeitas de autoria das agressões que conduziram à morte de Homeniuk.