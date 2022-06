Inspetores do SEF pedem ao MAI para que interceda junto do primeiro-ministro sobre a extinção

O sindicato dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pediu esta segunda-feira ao ministro da Administração Interna para que interceda junto do primeiro-ministro sobre a extinção do SEF, reiterando que "não há qualquer vantagem em avançar" com este processo.

"O senhor primeiro-ministro, António Costa, ter-lhe-á dado indicações para acabar com o SEF. Quero que o senhor ministro saiba que os inspetores do SEF estão conscientes dessa dificuldade, mas também temos esperança que o senhor ministro, politicamente avisado como o é, possa explicar ao primeiro-ministro que este Governo não tem qualquer vantagem em avançar com uma medida errada", disse o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SFEF).

Acácio Pereira discursava na sessão de abertura do congresso anual do sindicato com o tema "O SEF em tempos de guerra na Europa" e em que a extinção deste serviço é um dos assuntos em destaque, numa iniciativa que contou com a presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.