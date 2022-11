Inspetores do SEF vão transitar "em bloco" para Polícia Judiciária

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou esta sexta-feira que os inspetores da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão transitar "em bloco" para a Polícia Judiciária (PJ).

No âmbito da reestruturação do SEF, que está em curso, o governante revelou, em Évora, que está prevista esta transição "em bloco" dos inspetores de investigação e fiscalização desse organismo para a PJ, indo ao encontro do que os mesmos desejavam.

"Era aquilo que os trabalhadores mais desejavam, porque há uma grande equivalência entre as carreiras, a carreira de investigação e fiscalização do SEF e a carreira de investigadores da Polícia Judiciária", afirmou José Luís Carneiro.