Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Instituição 'inventa' 17 utentes

Centro social recebeu apoio de 86 600 euros da Segurança Social.

Por Manuel Jorge Bento | 09:49

O presidente da direção e a diretora técnica de uma instituição de apoio social de Chaves colocaram 17 utentes, a quem nunca foram prestados quaisquer serviços, na lista mensal enviada à Segurança Social.



Com o esquema, a instituição obteve, entre setembro de 2010 a fevereiro de 2015, uma comparticipação de 86 616 euros. Dirigentes e a própria IPSS foram acusados de um crime de burla tributária agravada.



A instituição de solidariedade social, com ação no concelho de Chaves, oferece respostas sociais de apoio ao domicílio, centro de dia e lar de idosos. No entanto, os 17 supostos utentes nunca usufruíram de ajuda daquele centro social.



A Procuradoria-Geral Distrital do Porto indica que foi deduzida acusação contra os três arguidos no passado dia 29 de maio.