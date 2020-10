Instituto de Conservação da Natureza e Florestas confirma buscas da PJ na sede

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) confirmou esta quinta-feira que foi alvo de buscas "ao abrigo de um mandado judicial", que visou também a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Fonte do ICNF disse à agência Lusa que o processo "segue os termos legais habituais" e não revelou o motivo das buscas que "se encontra em segredo de justiça".

A APA também confirmou ter sido alvo de buscas e afirmou ter prestado "solícita e dedicada cooperação" às autoridades.

A informação foi avançada pela revista Sábado, segundo a qual as buscas terão a ver com o processo do futuro aeroporto do Montijo e com a declaração de impacto ambiental favorável ao projeto emitida pela APA e contestada pelo setor ambientalista.

Ainda de acordo com a revista, um escritório de advogados terá também sido alvo de buscas.