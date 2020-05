A instrução do processo da Operação Marquês retoma no dia 22 de junho, no Campus de Justiça, segundo informou o juiz Ivo Rosa às defesas.



O magistrado designou várias datas até à primeira semana de julho, confirmou ao CM a secretaria do Tribunal Central de Instrução Criminal.





Ivo Rosa ainda fez nenhum despacho mas pediu que esta informação chegasse aos advogados. As defesas do antigo primeiro-ministro, José Sócrates, e do empresário Carlos Santos serão as primeiras a tomar a palavra quando os trabalhos forem retomados.Recorde-se que a instrução do caso Marquês foi adiada a 11 de março, devido à pandemia de Covid-19.