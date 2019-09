O instrutor de surf que em julho do ano passado matou um colega com quem mantinha uma desavença há vários anos confessou esta quinta-feira o crime no Tribunal de Loures, onde decorreu a primeira sessão do julgamento por homicídio qualificado.



João Moura Pinto admitiu ter saído do carro com uma faca, na praia de Paimogo, Lourinhã, e de ter levado Tiago Martins, 35 anos, até às Urgências do Hospital de Peniche depois de o golpear no peito.

