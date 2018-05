Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Instrutor de voo morre em queda de parapente

Parapente motorizado despenhou-se violentamente nas dunas, junto à praia de Alvor.

Por José Carlos Eusébio | 08:38

A queda de um parapente com motor provocou, esta manhã de domingo, a morte de um homem de 49 anos, numa zona de dunas, próximo da praia de Alvor, no concelho de Portimão. As causas do acidente ainda estão por apurar.



O alerta para o despenhamento do parapente foi dado pelas 11h14. Os Bombeiros de Portimão e uma equipa médica do INEM ainda efetuaram manobras para tentar reanimar a vítima, mas sem sucesso. O corpo foi depois removido para o gabinete de medicina legal do hospital de Portimão, onde vai ser autopsiado.



Ao que apurou o CM, a vítima é Eduardo Ferreira, praticante com muita experiência e que era mesmo instrutor de voo de parapente motorizado em Alvor. Era habitual sobrevoar as praias desta zona do Algarve.



O parapente despenhou-se a pouca distância do campo de futebol da Restinga, onde joga a equipa do Alvorense, e a cerca de duas centenas de metros da praia da Alvor, numa área de dunas, com alguma vegetação.



As causas do acidente estão ainda por apurar, mas é de admitir que possa ter havido algum problema com o motor do parapente. Algumas pessoas que se encontravam na zona revelaram ainda terão visto o aparelho descontrolado antes de cair violentamente no solo.



Foram mobilizados para o local um total 13 operacionais, com cinco veículos, dos Bombeiros Voluntários de Portimão, INEM e Polícia Marítima, bem como uma embarcação do Instituto de Socorro a Náufragos.



Outros Casos

Mortes no Meco

Em abril, três turistas de um grupo de alemães e austríacos que faziam parapente morreram no Meco, Sesimbra. Uma das jovens perdeu o controlo e caiu na água. Dois amigos tentaram salvá-la.



Queda no Brasil

João Miguel Carvalho Ferreira da Silva, engenheiro civil de Lisboa, de 39 anos, morreu em agosto de 2015 durante um voo.

O parapente fechou, a vítima caiu de uma altura de 300 metros e bateu numa rocha.



Cai em Sines

A 12 abril de 2014, um homem, com cerca de 40 anos, morreu após o parapente em que voava ter caído no mar, a 200 metros da costa norte de Sines. A vítima trabalhava na lota de Aljezur.