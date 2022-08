Instrutor e aluno morrem em queda de parapente na Madeira

Um instrutor e aluno, na casa dos 30 anos, morreram esta tarde de sexta-feira enquanto praticavam parapente.

"Eles voaram e, por razões que desconhecemos, bateram no solo junto de terrenos agrícolas, num patamar na encosta, a uma cota aproximada de 250 metros do nível do mar", afirmou uma fonte da corporação dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

No local esteve equipa de resgate de montanha dos bombeiros de Ribeira Brava, que tentam chegar junto dos corpos das vítimas.

A fonte dos bombeiros adiantou ainda que, segundo informações recolhidas no local, os dois praticantes são portugueses, um dos quais um madeirense que residia no continente e estava a passar férias na Madeira e tinha "cerca de 30 anos".

O instrutor "tinha mais uns anos", disse a mesma fonte, sem conseguir precisar a idade.

"Os corpos já foram retirados e seguiram para o Funchal para o Instituto de Medicina Legal", acrescentou.