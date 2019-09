Insulto à PSP na Internet suspende futuro agente

A PSP suspendeu um dos alunos do curso de agentes que decorre na Escola Prática de Torres Novas (com 600 vagas abertas) e apresentou queixa-crime contra o jovem depois deste ter publicado um post ofensivo contra a polícia na sua página de Facebook.Fonte oficial confirmou aoque foi aberto um processo de expulsão ao jovem que, quinta-feira de manhã, foi obrigado a entregar o fardamento que lhe estava distribuído para o curso. Ao que oapurou, o jovem já tinha um processo disciplinar devido a uma ausência ilegítima da escola.Terá sido em resposta a esta situação que colocou, na quarta-feira à tarde, um post no Facebook com o refrão da música ‘Sentimento Safari’, do artista Julinho KSD, que termina com "F... the Police". Rapidamente a mensagem foi difundida internamente e, apesar de o aluno a ter retirado, acabou por ser chamado aos superiores e punido.A tradução do post que a PSP considerou ofensivo é: "Os meus amigos estão comigo, a vida é assim mesmo, os meus amigos gastam dinheiro, todos já morreram. F... the Police."Decorre outro inquérito a uma desordem com alunos, que se terão dirigido a um oficial em "termos menos próprios".O jovem que agora arrisca expulsão do curso entrou em 156º lugar, entre 622 concorrentes aprovados.