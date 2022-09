Insultos em jogo de futebol da divisão de Elite em Amarante obrigam à intervenção da GNR

A partida entre o Vila Caiz e o CD Sobrado, no passado domingo, terminou em desacatos entre os jogadores do clube visitante e o público da casa. Após o final do jogo, quando os atletas do CD Sobrado regressavam ao balneário, foram insultados. O jogo de futebol contou para o campeonato da divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, entre Vila Caiz e Clube Desportivo de Sobrado, no concelho de Amarante. O Vila Caiz venceu por 1-0."O CD Sobrado lamenta as atitudes dos adeptos do Vila Caiz, num jogo que foi tranquilo, com uma arbitragem exemplar. Nada fazia prever o que aconteceu após o final do jogo", disse, ao, fonte próxima da direção do CD Sobrado.Ao, a GNR confirmou que houve insultos durante o jogo e que os guardas destacados para a segurança do jogo afastaram os elementos do público que estavam na bancada, junto à entrada do balneário da equipa visitante. A autoridade referiu ainda que não foi feita queixa formal.