Interceptadas cinco toneladas de haxixe em barco de pesca no porto de Quarteira

Cerca de cinco toneladas de haxixe foram intercetadas pela Polícia Marítima no porto de Quarteira, esta terça-feira de madrugada, dentro de uma embarcação de pesca. Foram apreendidos 133 fardos de droga e detidos dois homens de nacionalidade espanhola.Segundo oconseguiu apurar, foram detetadas movimentações estranhas no porto de pesca pelas 04h30 e a Polícia Marítima foi alertada. No entanto, antes dos meios chegarem ao local, duas carrinhas , com matriculas espanholas, carregadas com haxixe fugiram do local. Osabe que a GNR foi alertada e os militares chegaram a fazer bloqueios em estradas, mas as viaturas suspeitas conseguiram fugir.Segundo explicou aoo comandante da Polícia Marítima de Faro, Fernando Rocha Pacheco, no porto de pesca foi "intercetada uma embarcação de pesca com estupefacientes a bordo" e foram "intercetados dois indivíduos, de nacionalidade espanhola". Os restantes elementos que se encontravam no local fugiram.Além das carrinhas, também pequenas embarcações que deram apoio ao desembarque conseguiram fugir do local. Uma delas foi encontrada numa praia de Quarteira. Segundo Rocha Pacheco, a embarcação de pesca costeira onde a droga foi transportada "estava registada em Quarteira e dedicava-se à pesca do polvo". A droga e os detidos foram entregues à Polícia Judiciária, que está a investigar se há relação com descargas de droga recentes.