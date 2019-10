Internado homicida que torturou e matou a mãe porque via "o demónio na mulher"

Luís Xavier, esquizofrénico que torturou e matou a mãe idosa, no ano passado, no Pinhal Novo, vai ficar internado 15 anos no hospital-prisão de Caxias, Lisboa.A juíza do Tribunal de Setúbal ilibou-o esta terça-feira do crime de homicídio qualificado; considera que agiu sem consciência, mas ordenou o internamento.O homem matou a mãe e depois espetou-lhe canetas nos olhos porque "viu o demónio na mulher".