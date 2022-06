Interpol já respondeu ao tribunal sobre entradas e saídas de José Sócrates do País

O ex-primeiro-ministro, José Sócrates, realizou cinco viagens para o Brasil num ano.A Interpol já respondeu ao tribunal sobre as entradas e saídas de José Sócrates do País, tendo informado que todas as deslocações foram para São Paulo. A primeira deslocação aconteceu em agosto do ano passado, tendo permanecido 12 dias na capital paulista. Regressou ao país em fevereiro e depois em abril deste ano. No entanto, a Interpol não tem o registo da entrada em território nacional nestes dois meses.A última deslocação ao Brasil aconteceu em abril, tendo José Sócrates permanecido no país cerca de dois meses, já que só aterrou em Lisboa no passado dia 12 de junho.Recorde-se que o primeiro-ministro recusou informar o tribunal sobre as deslocações que fez ao estrangeiro desde abril do ano passado por considerar que não tem esse dever. Perante isto, o Ministério Público já pediu que o antigo primeiro-ministro seja interrogado pela juíza no âmbito da alteração das eventuais medidas de coação.