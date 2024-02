Interrogatório ao ex-presidente da Câmara do Funchal teve início no Campus da Justiça

O interrogatório ao ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal Pedro Calado, no âmbito do processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, teve esta terça-feira início às 10h30, segundo fonte judicial.

À chegada ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), no Campus de Justiça, em Lisboa, Paulo Sá e Cunha disse que o interrogatório ao seu cliente iria "finalmente" começar, depois de 14 dias de detenção, prevendo que acabe ainda durante o dia desta terça-feira ou na quarta-feira de manhã.

Referindo-se ao dia de segunda-feira, o advogado referiu que a defesa abandonou os trabalhos cerca das 21h00 porque esteve a tratar de procedimentos habituais.