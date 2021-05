Interrompido curso das Forças Armadas em que dois fuzileiros foram hospitalizados por cansaço extremo

O curso que os dois fuzileiros hospitalizados integravam foi interrompido "para que todos possam colaborar nas averiguações em curso e sejam obtidas de forma mais célere as respetivas conclusões", adiantou este domingo a Marinha.

Os dois jovens militares, de 22 e 23 anos, estão atualmente internados no Hospital Curry Cabral e Hospital das Forças Armadas, em Lisboa. Participavam numa marcha de 12 quilómetros, no final da qual manifestaram sintomas de fadiga.

"Esta prova consistia num percurso em zonas lodosas, inserida numa das atividades no âmbito do módulo de atividades aquáticas do Curso de Aperfeiçoamento em Operações Especiais, curso este iniciado no passado dia 6 de abril", explicou a Marinha.

Entretanto, o presidente da República emitiu uma nota, dando conta de que se inteirou do estado de saúde dos dois militares, desejando-lhes as melhoras.