Intervenção da PSP acaba com fila de detidos após denúncia de festa na Cova da Moura na Amadora

Uma intervenção da PSP na Cova da Moura, Amadora, na sequência de denúncias para festas que estavam a decorrer no interior do bairro, terminou na madrugada deste domingo com dezenas de jovens a ‘desfilar’ com as mãos atrás da cabeça até às viaturas policiais onde, um a um, foram identificados.A PSP foi recebida com paus, pedras e até garrafas de vidro. As imagens foram partilhadas por moradores, que aplaudiram a intervenção.