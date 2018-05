Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Intervenção de urgência na Lagoa de Óbidos

Assoreamento fecha lagoa e coloca em risco a sobrevivência do marisco e dos peixes.

Por Francisco Gomes | 09:06

A embocadura da Lagoa de Óbidos, que permite a renovação da água e a oxigenação daquele ecossistema, está "tecnicamente fechada" devido ao assoreamento. Esta situação motivou uma intervenção de urgência do Ministério do Ambiente, que a partir desta segunda-feira, em conjunto com as autarquias das Caldas da Rainha e de Óbidos, vai construir uma "nova aberta", mais a norte da praia da Foz do Arelho.



O objetivo da intervenção passa por impedir que o marisco e o peixe morram, garantindo a manutenção do sustento de cerca de duzentas famílias que dependem da lagoa.

A medida foi anunciada este sábado, após uma visita do presidente da Agência Portuguesa de Ambiente (APA) ao local.



Nuno Lacasta revelou este sábado ao CM que foi "confirmar a necessidade de reabrir a lagoa", após vários alertas de pescadores e mariscadores, o último feito na semana passada. "Temos de abrir a lagoa com rapidez e durante duas semanas. Antes da abertura da época balnear, a 15 de junho, temos muita areia para tirar", disse o responsável.



Segundo o CM apurou, o local da "nova aberta" foi escolhido este sábado, indo encurtar a praia da Foz do Arelho da área inserida no concelho das Caldas da Rainha, que ainda assim fica com uma extensão considerável de areal para os banhistas, ao mesmo tempo que será reforçado o cordão dunar a sul, na praia do Bom Sucesso, em Óbidos.



Aguarda-se a conclusão do concurso público para a segunda fase de dragagens a efetuar no final deste ano, num investimento de 16,8 milhões de euros e que visa retirar 850 mil metros cúbicos de areia da Lagoa de Óbidos.