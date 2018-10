Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

40 pessoas assistidas devido a intoxicação em Viana do Castelo

Cinco das vítimas foram transportadas para o hospital, em Castelo de Neiva.

10:37

Uma intoxicação levou este domingo a que 40 pessoas tivessem de ser assistidas em Castelo de Neiva, Viana do Castelo.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o incidente terá acontecido numa unidade hoteleira.



O alerta foi dado pelas 07h40 e "cerca de 40 pessoas foram assistidas" devido "a uma intoxicação alimentar, segundo se presume", segundo avança a Lusa.



Os Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, que também se deslocaram ao local, referem uma "intoxicação alimentar" que "afetou mais de 30 pessoas" que serão "todas da mesma família e se encontravam na mesma habitação".



De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, no local estavam, pelas 10h30, 13 homens apoiados por seis viaturas.



Cinco das vítimas foram hospitalizadas para serem analisadas.