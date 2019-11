Introdução de dois sentidos na Rua de Camões do Porto obriga à mudança de percursos nos STCP

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) anunciou esta terça-feira que as Linhas 703, 304, 600 e 4M vão sofrer "algumas mudanças" devido às alterações na Rua de Camões, no Porto, que a partir das 06h00 de quarta-feira passa a ter dois sentidos.

"As linhas 703, 304, 600 e 4M da STCP vão ser alvo de algumas mudanças, no seguimento das intervenções de beneficiação na via pública e na alteração de sentidos de trânsito em algumas artérias da cidade do Porto", lê-se num comunicado divulgado esta terça-feira pela STCP, entidade que assegura o transporte coletivo público rodoviário de passageiros na Área Metropolitana do Porto.

A partir de quarta-feira, na Linha 703 (Cordoaria-Sonhos) vai proceder-se ao "ajuste" da localização de algumas paragens que, entre a Trindade e o Marquês, serão transferidas da Rua de Faria de Guimarães para a Rua de Camões "permitindo, por exemplo, uma maior facilidade no acesso ao Hospital de Santa Maria".

Já a partir do dia 03 de dezembro, "a Rua Antero de Quental passa a ter um corredor exclusivo BUS, com cerca de 400 metros, no sentido ascendente" entre a Lapa e Damião de Góis e, com esta alteração de circulação, "as linhas 304, 600 e 4M irão verificar um melhor escoamento".

É na madrugada de quarta-feira que a Rua de Camões, no Porto, vai passar a ter dois sentidos de circulação, uma mudança que a Câmara do Porto estima que vá reduzir em cerca de "30% no volume de tráfego na Rua de Faria Guimarães", causando uma "maior fluidez naquele eixo e, consequentemente, menos congestionamento e menor sinistralidade rodoviária".

A entrada em vigor da introdução do duplo sentido naquela artéria, no troço acima do viaduto de Gonçalo Cristóvão, está marcada para as 06h00.

"É assim dada por concluída a empreitada de beneficiação da Rua de Camões, que envolveu o reajustamento da circulação nas ruas adjacentes e vem agora permitir um novo esquema de escoamento do trânsito a partir do centro da cidade, contrariando o entupimento crónico de algumas ruas da Baixa", lê-se no sítio da Internet da Câmara do Porto.

Com esta empreitada, os automóveis que se dirijam para Norte da cidade do Porto passam a beneficiar de uma alternativa à Rua de Faria Guimarães, abrangendo "melhorias significativas" a quem se dirigir também para a Rua da Constituição em direção a Poente ou "em direção à Via de Cintura Interna (VCI), Marquês, Costa Cabral ou Latino Coelho, acrescenta a autarquia.

No mesmo comunicado, a STCP assinala ainda o "ajuste de paragens" da linha 906, entre a Madalena (Vila Nova de Gaia) e a Trindade (Porto), que irá efetuar se "a partir de quinta-feira", sendo que o percurso "sofrerá alterações na zona da igreja da Madalena, unicamente no sentido do Porto".