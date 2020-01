Invadem pavilhão e agridem equipa de futsal do Leixões

Os jogadores da equipa sénior de futsal do Leixões não ganharam para o susto, na quinta-feira, quando um grupo de 15 a 20 indivíduos invadiu o pavilhão da Biquinha, em Matosinhos - onde a equipa treina há duas épocas. Tudo aconteceu às 22h40. Dois atletas foram atacados com socos e pontapés, tendo um deles recebido tratamento no hospital. Um terceiro terá sido ameaçado com arma de fogo e uma faca.Os agressores dirigiram-se ao balneário, onde os jogadores se preparavam para o primeiro treino da semana, com vista ao jogo de sexta-feira, frente à Associação Desportiva dos Moradores da Urbanização de Areias, para a Divisão de Honra da Associação do Porto. Na origem da rixa, poderá ter estado um mal entendido junto ao pavilhão, embora haja um ambiente menos favorável entre os moradores do bairro, devido à utilização do pavilhão."Não consigo vislumbrar as causas, mas presumo que tenha que ver com a questão identitária do espaço, do espírito de pertença, porque grande parte dos jovens, garantidamente, nasceu, cresceu e vive na Biquinha", disse, ao, Jorge Moreira, presidente do Leixões. "A invasão durou dois a três minutos. Entraram, foram ao balneário, agrediram e fugiram", explicou, revelando que os treinos foram "suspensos".O treinador, José Oliveira, garantiu que os jogadores "estão abalados, mas não desmoralizados". "Ainda propus adiar o jogo de hoje [sexta-feira], mas eles não quiseram", disse. Até ao fecho desta edição, os agressores estavam por identificar.