Invadem sede de associação sem fins lucrativos e roubam carrinha em Vila Nova de Famalicão

Uma carrinha com menos de um ano foi roubada esta madrugada da sede da Humanitave, uma organização sem fins lucrativos com sede em Pedome, no concelho de Vila Nova de Famalicão. O veículo estava estacionado junto à sede, que está em obras. Os ladroes forçaram uma janela para conseguirem aceder ao interior e chegar as chaves da carrinha. Foram ainda furtados alguns bens alimentares e de higiene e também uma quantia em dinheiro, não especificada, que existia na associação.

O assalto ocorreu durante a última madrugada e já esta manhã foi comunicado à GNR de Riba de Ave. Elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos foram ao local e estão agora a investigar.

A Humanitave, associação de Emergência Humanitária, foi criada em 2016 e tem projectos de apoio humanitário em Vila Nova de Famalicão e na Guiné Bissau.