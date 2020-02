Invasão de Alcochete arrisca anular julgamento da morte de Ficini

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O julgamento de Luís Pina e outros 21 arguidos envolvidos na rixa que terminou com a morte do adepto italiano do Sporting Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz em abril de 2017, começou esta terça-feira mas pode ser anulado nos próximos dias devido a um imbróglio jurídico.Em causa estão dois arguidos, Valter Semedo e Ricardo Nunes, também a ser julgados pela invasão à Academia de Alcochete, cujas sessõ... < br />