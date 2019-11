Invasão violenta a quartel fere dois bombeiros

"Ouvi um grande alarido e vim à porta. Abri, questionei o que se passava e os senhores disseram-me que traziam uma pessoa inconsciente. O que não correspondia à realidade. De repente, o mais velho agarrou-me pelo pescoço e deram-me dois murros".É desta forma que o bombeiro João Calado descreve a invasão ao quartel de Borba, na madrugada deste sábado, quando cerca de 20 pessoas forçaram a entrada, partiram a porta e perseguiram os quatro bombeiros que estavam de serviço. Dois ficaram feridos – um foi agredido e o outro foi apanhado pelos vidros da porta partida.Os bombeiros foram assistidos no Centro de Saúde de Estremoz a ferimentos ligeiros.As agressões ocorreram cerca das 00h30 e os elementos que estavam no quartel foram obrigados a esconderem-se nas viaturas. Segundo o comandante da corporação de Borba, Joaquim Branco, o grupo queria à força que ajudassem uma pessoa que dizia estar inconsciente."Os elementos que se encontravam de serviço avaliaram a situação e verificaram que, efetivamente, a pessoa não se encontrava inconsciente". Depois, foi o caos com a invasão, a perseguição e as agressões.A GNR foi chamada e uma das patrulhas acabou por passar a noite no quartel para salvaguardar a segurança dos operacionais. Joaquim Branco garante que serão tomadas algumas medidas de reforço da segurança, nomeadamente "aumentar os níveis de alerta e coordenar com a GNR, nomeadamente com o posto de Borba".