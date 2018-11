Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem inventa tiroteio ao 112 para poder conversar

Foram mobilizados vários meios policiais e de socorro em Vila Real.

Por Patrícia Moura Pinto | 01:30

Um homem de 46 anos foi detido pela PSP depois de ter feito um alerta falso para o 112 de uma suposta situação envolvendo agressões e disparos de arma de fogo, na madrugada de sábado, em Vila Real. Justificou o ato com a necessidade de falar com alguém.



A chamada dava conta de desacatos extremamente violentos na rua Diogo Cão, no centro da cidade.



"Os meios foram acionados para uma situação de agressões e disparos de arma de fogo, tendo sido mobilizados para o local duas patrulhas da PSP e uma ambulância do INEM. Quando as equipas chegaram, detetaram que tudo não passava de um falso alarme", explica João Martins, comissário da PSP de Vila Real.



De seguida, os agentes pediram ao Centro de Comando e Controlo o número que havia efetuado o telefonema. Quando ligaram para o mesmo, começou a tocar um telemóvel no local da ocorrência inventada. Confrontado, o homem acabou por assumir a autoria, justificando a atitude com a referida necessidade de conversar.



Foi detido e o telemóvel pessoal apreendido, por ter sido utilizado no realização do ilícito criminal. Foi notificado para comparecer no Tribunal de Vila Real logo na segunda-feira seguinte, mas, segundo disse ao CM fonte da PSP, não compareceu, pelo que será agora notificado pelo próprio tribunal.



O homem arrisca uma pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias pela prática do crime de abuso e simulação de sinais de perigo.