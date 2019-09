Inventam crimes graves e enganam seguro com falsos roubos

A PSP de Loures detetou, só no mês de agosto, dez situações de simulação de roubo nas quais os suspeitos tentaram enganar as autoridades e as seguradoras, inventando crimes graves para conseguirem receber o valor dos aparelhos roubados.O esquema parecia simples e relativamente fácil, mas despertou a atenção das autoridades dos concelhos de Loures de e Odivelas. A maior parte das queixas relatavam roubos de telemóveis, com recurso a violência por parte dos assaltantes. E na sua grande maioria, os lesados não conseguiam identificar o agressor. Os bens roubados eram de valor elevado e alguns chegavam a ultrapassar os 1000 euros.Após uma investigação cuidada da PSP, os denunciantes foram chamados à esquadra para prestarem novos depoimentos e foi nessa altura que as autoridades notaram fragilidades e contradições nas histórias apresentadas. As alegadas vítimas acabaram por confessar o esquema. Foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.A PSP conseguiu identificar mais duas tentativas de burla, mas, desta vez, envolvendo alegados furtos de viaturas. O objectivo não era receber o seguro, mas fugir à justiça. Num dos casos, o denunciante era um condutor que terá fugido do local do acidente, alegadamente por conduzir alcoolizado.Na segunda situação, o proprietário do veículo estaria a ser investigado por fuga ao fisco e procurava escapar ao pagamento da dívida.