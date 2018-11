Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investem 830 mil euros na Mata de Albergaria no Gerês

Estão previstas a beneficiação de caminho florestal e a reabilitação da estrada da Fronteira.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:30

A Mata de Albergaria, no Gerês, será alvo de um projeto de requalificação avaliado em 830 mil euros, que irá incidir na ligação entre a estrada das Portas do parque nacional até à fronteira da Portela do Homem.



O protocolo entre o Ministério do Ambiente e a Câmara de Terras do Bouro será assinado esta segunda-feira no Museu da Geira. Esta zona da Mata de Albergaria é considerada Reserva Mundial da Biosfera.



O objetivo passa essencialmente por permitir que quem visita esta zona possa usufruir mais da natureza. Há também um incentivo a que os turistas circulem a pé neste local.



O projeto terá duas fases: a beneficiação do caminho florestal Campo/Ponte de Albergaria, orçamentada em 300 mil euros, e a reabilitação da estrada da Fronteira , entre Leonte e Portela do Homem, no valor de 532 mil euros.



Na primeira fase, será renovado o piso e serão também criadas zonas de aparcamento, de forma a dissuadir a entrada de automóveis no caminho. Serão ainda colocados rails na zonas que se encontram mais desprotegidas de forma a proporcionar um acréscimo de segurança no local .



Já a segunda fase do projeto inclui também a criação de condições de aparcamento para impedir o estacionamento ao longo da via, o aumento da segurança na ponte sobre o rio Homem e outros pontões, a pavimentação de algumas zonas e a reabilitação de toda a sinalização rodoviária.



O projeto tem um prazo de execução entre os 90 e os 120 dias, sendo que a autarquia pretende que as obras fiquem concluídas ainda antes do verão do próximo ano.



Esta intervenção na Mata de Albergaria integra um conjunto de projetos anunciados em 2016 pelo Ministro do Ambiente, que incidem em zonas relevantes a nível de conservação.