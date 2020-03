Investidos 100 mil euros em fatos antibomba para PSP e GNR

Os ministérios das Finanças e da Administração Interna publicaram esta segunda-feira, em Diário da República, a autorização para a aquisição de novos fatos antibomba para as equipas especializadas da PSP e da GNR. O investimento será de pouco mais de 100 mil euros, já este ano.De acordo com a portaria conjunta, será a secretaria-geral da Administração Interna a assumir os encargos com a aquisição dos fatos antibomba, no âmbito da Lei da Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança.O concurso foi lançado em agosto de 2019. Os fatos serão entregues em breve.