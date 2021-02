Investigação aponta falhas em queda de avioneta em Loulé

A aeronave que a 20 de agosto de 2020 se despenhou num terreno agrícola em Benfarras, Loulé, “não cumpria os requisitos para manutenção do certificado de aeronavegabilidade” e “não era inspecionada desde julho de 2017”.As conclusões são do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA), que aponta também falhas ao piloto na “gestão da emergência” que terão sido causadas por “falta de formação” e à Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) por lacunas na “efetiva supervisão das atividades dos operadores aéreos”.