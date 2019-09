As drogas de ginásio que circulam sem controlo no mundo do desporto

Há dezenas de químicos que circulam sem controlo no mundo do desporto. Comprimidos ou injetáveis, todos servem para o mesmo objetivo: atingir o corpo de sonho o mais depressa possível. Muitas destas drogas chegam a Portugal através de circuitos ilegais. Um site, um e-mail ou um telefonema é a porta inicial. Outros destes químicos existem à venda nas farmácias, mas apenas com prescrição medica. No mercado negro duplicam de preço.

O ‘Investigação CM’ desta quarta-feira mostra que existe grande facilidade em comprar este tipo de drogas. A partir do momento que se encontra um vendedor, em poucos dias é possível ter disponível produto para um ou dois meses. O tema não deixa de ser tabu, os consumidores não falam e mantêm o segredo.

A toma destas drogas tem diversos sintomas associados, sendo a agressividade apenas um deles. Calvice, acne, disfunção erétil ou problemas em alguns órgãos são apenas alguns dos riscos para a saúde. Estes tratamentos levam a introduzir no organismo até 50 vezes mais testosterona do que o necessário e suportado pelo corpo.

Quando se fala de drogas de ginásio, é feita referência a químicos ilegais e sem controlo. De fora estão os suplementos vendidos em lojas ou sites certificados, como proteínas.

O mercado dos produtos ilegais é de uma dimensão estrondosa. Numa utilização básica por mês não é difícil gastar 100 ou 200 euros. Já em competições os valores disparam. Os atletas que optam por este caminho podem gastar quatro ou cinco mil euros em poucos meses.