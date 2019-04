As mentiras que tramaram a viúva Rosa Grilo

Viúva foi a principal suspeita, logo após o desaparecimento do marido, muito antes de o cadáver ter sido descoberto.

Rosa Grilo foi a principal suspeita, logo após o desaparecimento do marido, muito antes de o cadáver ter sido descoberto. As mentiras de Rosa começaram a ser detetadas desde o início pelos investigadores da PJ.

O Investigação CM teve acesso exclusivo ao processo da morte do triatleta. Novas imagens dos vestígios de sangue, descobertos no quarto onde Luís Miguel Grilo foi assassinado, e as cartas secretas, escritas por Rosa para a cunhada, que explicam como Rosa queria deitar mão a meio milhão de euros.