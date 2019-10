Bairros no Porto 'reféns da droga' voltam à desgraça

O Investigação CM desta terça-feira voltou a fazer uma incursão aos principais 'supermercados' de droga do Porto, onde os moradores são reféns da droga e não podem sair das próprias casas com medo dos traficantes e consumidores.

Um mês depois do Investigação CM ter lançado o alerta, a CMTV voltou aos principais bairros da droga e as imagens dos jornalistas comprovaram o porto da desgraça.

Depois do Investigação CM ter denunciado o flagelo da droga no Porto, a polícia desencadeou uma operação de grande envergadura nos bairros que funcionam como 'supermercados' de estupefacientes.

Foram detidas nove pessoas. A polícia apreendeu armas e milhares de euros em dinheiro. Todos os detidos saíram em liberdade e os locais voltaram a ser correios de droga, onde o tráfico é feito 'às claras', num regime de descontração e impunidade quase absoluta.

Durante anos o bairro do Aleixo foi um dos mercados de droga do Porto. O Aleixo acabou. As torres foram demolidas e deram lugar a escombros e a barracas onde continuam a viver toxicodependentes. Foram destruídas pela polícia, mas reerguidas pela droga no dia seguinte.