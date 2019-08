No 'Investigação CM' desta terça-feira mostramos-lhe o interior da garagem onde as gémeas de 10 anos viviam. As condições degradantes onde estas irmãs cresceram, numa garagem a que os pais chamam de 'casa' podem impressionar algumas pessoas.



A CMTV esteve no espaço exíguo, infestado de baratas, com lixo amontoado e sem as mínimas condições de habitabilidade onde estas meninas viveram.

O caso aconteceu na Amadora, uma cidade às portas de Lisboa. A situação era do conhecimento da CPCJ que tinha sinalizado o caso há seis anos e o Ministério Público também foi alertado para o que se passava em 2016.



Ao Correio da Manhã, a presidente da CPCJ recusou-se a dar esclarecimentos alegando "falta de agenda".



Em declarações à CMTV, os pais destas crianças assumem-se como pais responsáveis.