O relato emocionado de Rui Rosinha. Bombeiro ferido em Pedrógão Grande afirma que a população está desapoiada

No 'Investigação CM' desta segunda-feira damos-lhe a conhecer o relato emocionado de Rui Rosinha, o bombeiro de Castanheira de Pêra que ficou gravemente ferido no incêndio de Pedrógão Grande.



Dois anos depois, este homem a quem o fogo quase lhe roubou a vida, não esconde a revolta e a tristeza pelo facto de as vítimas da tragédia continuarem esquecidas e lança um apelo.





Para Rui Rosinha são precisas ações concretas para ajudar os sobreviventes a renascer das cinzas.O bombeiro de Castanheira de Pêra, que sofreu um acidente num cruzamento da estrada nacional 236 - conhecida atualmente como "a estrada da morte" -, continua à espera da casa que lhe prometeram. Uma casa que vai ser construída com fundos privados de uma fundação, num terreno próprio e cuja construção, dois anos depois, vai finalmente avançar.

Rui Rosinha mantém-se de baixa médica, prolongada, e o seu processo de saúde transitou agora para o serviço nacional de saúde, após ter esgotado o seguro de acidentes pessoais.



O seguro aplicou-lhe uma incapacidade parcial permanente de 74%, mas ainda não chegou o momento de pedir a reforma.