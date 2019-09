Buraco gigante e casas à beira de precipícios dez meses após tragédia na pedreira de Borba

O 'Investigação CM' desta segunda-feira revela situações irregulares nas pedreiras de Norte a Sul de Portugal.



Quase dez meses depois da tragédia nas pedreiras de Borba, a derrocada da Estrada Municipal 255 no dia 19 de novembro de 2018 que vitimou mortalmente cinco pessoas, o 'Investigação CM' fez-se à estrada e descobriu um buraco gigante à beira da principal autoestrada do País.



A pedreira em causa, Pedreira Cova da Feitosa, localizada perto de Fátima, não cumpre a distância e a margem de segurança para a A1, exigida por lei.



Os perigos são iminentes, há falhas de fiscalização e ilegalidades escondidas. Há pedreiras que fizeram escavações até ao limite das habitações das pessoas. Junto a essas escavações estão casas habitadas à beira de precipícios e quintais prestes a cair para dentro das explorações.



O perigo das pedreiras está a bater literalmente à porta da casa dos moradores. Ao perigo junta-se a revolta dos moradores com janela com vista para as pedreiras.