Da herança à mágoa do filho que Julio Iglesias nunca reconheceu. A entrevista exclusiva de Javier Santos à CMTV

Javier Santos, o filho que durante 30 anos Julio Iglesias não reconheceu, deu uma entrevista exclusiva ao Investigação CM.



Esta noite, veja as confissões do filho da amante portuguesa do cantor. Javier fala da dor e da mágoa por não ter sido reconhecido pelo pai e conta tudo sobre a herança de 30 milhões que vai receber.

Iglesias recusou sempre reconhecer Javier Santos como filho legítimo. A batalha nos tribunais durou quase 30 anos.