Diário secreto de Rosa Grilo conta ao pormenor história de amor com amante António

Viúva revela que tinha namorado com António Joaquim no secundário e que voltaram a reencontrar-se há três anos.

Por Tânia Laranjo | 21:44

Rosa Grilo conta a história de amor com a amante António Joaquim num diário secreto, com 46 páginas, escrito na cadeia.



Entre várias revelações, a viúva como começou o romance. Tinham sido namorados de escola "durante algum tempo" e voltaram a reencontrar-se há três anos.



Segundo a viúva, aproximaram-se, estreitaram laços e iniciaram uma relação.



"Reencontrei o António há aproximadamente três anos. Tínhamos sido namorados de escola, estávamos no secundário, e tinha sido durante algum tempo meu namorado. Depois, como todos os namoricos de adolescente, acabou. Foi na altura que conheci o Luís", revela no relato a que o Correio da Manhã teve acesso.

No 'Investigação CM', são revelados alguns dos pormenores da relação. "Ficou bem claro que estávamos casados e gostávamos dos nossos esposos e esposas. Ficou tudo esclarecido", escreve Rosa.



O envolvimento evoluiu e Rosa chegou mesmo a ajudar António Joaquim com os filhos, numa altura em que a esposa do amante quis separar-se. A viúva ajudava com os filhos do amante e também nas tarefas domésticas em casa de António.



Nesse mesmo relato, Rosa garante que nunca foi intenção sua separar-se de Luís Grilo nem nunca fez planos para um futuro com o amante.

A viúva continua a defender António, jura a sua inocência e assegura que o amante não teve qualquer envolvimento.