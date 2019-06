FC Porto foi condenado a pagar 2 milhões de euros ao Benfica

O Futebol Clube do Porto foi condenado a pagar dois milhões de euros ao Benfica por ter divulgado os e-mails do clube das águias. Neste Investigação CM, mostramos-lhe as linhas de força da condenação.



O tribunal foi claro na decisão e quer colocar um ponto final no caso dos e-mails. Por um lado, o tribunal absolve os três administradores do Futebol Clube do Porto: Jorge Nuno Pinto da Costa, Adelino Caldeira e Fernando Gomes. Mas, por outro lado, condena FC Porto, o Porto Canal e Francisco J. Marques, o responsável pela divulgação dos e-mails durante um programa em direto no canal do clube.

A condenação divide-se por isso em duas partes: meio milhão de euros a propósito da divulgação dos e-mails e para fazer face aos prejuízos que esta mesma divulgação teve para o Benfica. Depois, há mais um milhão e meio de euros por violação dos segredos do clube da Luz. A estes valores acrescem os juros.

O tribunal não se pronuncia sobre o conteúdo dos e-mails.