"Lavar roupa suja não é comigo": Homem que espancava mulher em farmácia reage à entrevista da vítima

A equipa do Investigação CM falou com o farmacêutico acusado pelo Ministério Público de agredir a mulher durante os três anos de casamento.



Num primeiro telefonema, o arguido, que está preso em casa, disse que iria consultar as suas advogadas para saber se poderia falar sobre o processo.





Numa chamada posterior, André Coutinho explicou àque falará em tribunal e será perante o coletivo de juízes que vai contar a sua versão dos factos.Antes da reportagem ter sido exibida esta quarta-feira, ojá tinha tentado chegar à fala com o arguido através da sua advogada, mas sem sucesso.Recorde-se que esta terça-feira, oavançou em exclusivo um relato impressionante e contado na primeira pessoa. Carla Angelina relatou situações de violência extrema ocorridas em casa e na farmácia em que trabalhava com o agressor, no Porto.A mulher afirmou que pensou que ia morrer.