'Maria' relata quinze anos de violência física e psicológica

Professora universitária revela que foi espancada em casa à frente do filho de sete anos.

Por Mónica Palma | 21:16

No programa 'Investigação CM' desta quarta-feira, é dada voz às vítimas de violência doméstica. Casos de homens e mulheres que sofreram na pele níveis extremos de violência física e psicológica.As agressões, chantagem sexual e sentir a vida ameaçada, tudo contado na primeira pessoa.

Maria, nome fictício, é professora universitária. Durante quinze anos foi vítima de violência psicológica por parte do companheiro, que abusava do álcool, e a chantageava de todas as formas e feitios, incluindo chantagem sexual.



Nos últimos meses da relação começaram as agressões físicas. Maria foi espancada em casa à frente do filho de sete anos.



Saiu de casa, já está divorciada mas continua a temer pela vida.