'Joana' foi vítima de violência doméstica e expulsa de uma casa abrigo

Joana, nome ficticio, e os dois filhos menores foram vítimas de violência doméstica durante anos a fio. O agressor, que está em parte

incerta, controlava todos os movimentos e tinha problemas com droga. Joana temeu pela vida, o corpo ficou marcado. Tentou começar do zero e esteve dois anos numa casa abrigo.

